Veneto: Villanova (Lega–LV), Olimpiadi 2026 non possono essere banalizzate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questi costi non solo si raggiungono i 17 milioni di euro correttamente citati da Zaia, ma sicuramente ci si avvicina ai 20 milioni. Cifra che il governo e le istituzioni coinvolte nei Giochi Olimpici - ha precisato - dovrebbe, secondo la Guarda, essere donata all'Austria. Che non solo ne avrebbe un ritorno economico, ma scipperebbe anche alle nostre Dolomiti la possibilità di ospitare una parte importante delle Olimpiadi". "Le logiche politiche, a nostro modo di vedere – ha concluso Villanova - devono stare ben lontani da questa fase organizzativa: l'auspicio è che il bob possa essere realizzato a Cortina, dando così vita ad un indotto formidabile suddiviso tra sport, polo museale, impianti di accoglienza e ristorazione, sia per la comunità dell'Ampezzo che per il Veneto. Sui costi economici consiglio quindi la collega Guarda di informarsi meglio, magari consultando drittamente i documenti ufficiali e le analisi complete, senza affidarsi poco seriamente alle veline che arrivano da oltre confine". (Rev)