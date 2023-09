Cina-Siria: Xi-Assad, ribadito sostegno su interessi fondamentali e firmati documenti cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha incontrato oggi pomeriggio ad Hangzhou l’omologo della Siria, Bashar al Assad, in visita in occasione della cerimonia di apertura dei 19mi Giochi asiatici, in programma domani. I due capi di Stato hanno annunciato la creazione di un partenariato strategico e presenziato alla firma di una serie di documenti di cooperazione, riguardanti tra l’altro la Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri). Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri cinese. Ricordando che la Siria è stato uno dei primi Paesi arabi a stabilire relazioni diplomatiche con la Cina, 67 anni fa, e che i rapporti bilaterali si sono rafforzati nel tempo, Xi ha sottolineato l’importanza del nuovo partenariato ed espresso la disponibilità di Pechino alla collaborazione e al sostegno reciproco su questioni riguardanti gli interessi fondamentali dei due Paesi. (segue) (Cip)