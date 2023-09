Cina-Siria: Xi-Assad, ribadito sostegno su interessi fondamentali e firmati documenti cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte cinese è stata ribadita l’opposizione alle interferenze esterne e il sostegno a una soluzione della questione siriana “a guida siriana”. Per quanto riguarda la cooperazione economica, oltre alla Nuova via della seta, sono stati citati i settori dell’agricoltura e della tecnologia. Assad, prosegue il comunicato, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa di connettività e per altre iniziative lanciate da Pechino, e ha ringraziato per il sostegno cinese al popolo siriano. Il leader di Damasco si è a sua volta opposto alle interferenze esterne negli affari della Cina e ha auspicato un maggiore coordinamento negli affari internazionali e regionali. (Cip)