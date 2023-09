Migranti: Kelany (Fd'I), Germania finanzia Ong? Se vero ingerenza inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un portavoce del ministero degli Esteri tedesco avrebbe annunciato che sarebbe pronto un finanziamento ad alcune Ong per i salvataggi in mare e per l'assistenza dei migranti sul territorio italiano. Se fosse vero sarebbe un atto molto grave e violativo dei rapporti internazionali. Occorre dunque, come già tempestivamente dichiarato da palazzo Chigi, che si faccia immediatamente chiarezza. Fd'I in più occasioni ha segnalato che l'attività delle Organizzazioni non governative non è di mero carattere umanitario, ma squisitamente politico. Loro stesse espressamente dichiarano di voler modificare le nostre politiche migratorie. Se queste attività fossero dunque finanziate da uno Stato estero, sarebbe un'ingerenza inaccettabile". Lo dichiara la deputata di Fratelli d'Italia, Sara Kelany, responsabile Immigrazione del partito. (Rin)