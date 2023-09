Milano: iniziato a Palazzo Marino l'incontro con “Tende in piazza” contro caro affitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davanti a Palazzo Marino è arrivato il “popolo delle tende in piazza” per chiedere una soluzione al costo degli affitti, in particolare per gli studenti fuori sede. Una delegazione è ora a un incontro con il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l’assessore alla casa Pierfrancesco Maran, per ascoltare le proposte del Comune. Intorno al tavolo anche i rappresentanti degli atenei milanesi, tra gli altri, il rettore dell’Università statale, Elio Franzini. Davanti a Palazzo Marino si sono riuniti alcuni studenti con le tende. “Attualmente, il mercato immobiliare favorisce chi fa speculazione e quindi chi costruisce deve pagare di più gli oneri di urbanizzazione in modo da restituire qualcosa alla città”, ha spiegato Giovanni di “Tende in piazza”. Sugli striscioni le scritte “Siamo le tende, ci prendiamo un tetto” e “Basta case senza persone, basta persone senza casa”. (Rem)