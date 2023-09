Superbonus: M5s, Istat stronca panzane Meloni su "sfascio contabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati odierni diffusi dall'Istat "rappresentano la migliore operazione verità di fronte alle tante panzane ripetute in loop da Meloni e compagni in questi mesi. Il Prodotto interno lordo del 2021 è stato rivisto al rialzo dall'Istat: dal già cospicuo +7 per cento al nuovo +8,3 per cento. Un dato ascrivibile in toto alle politiche messe in atto dal governo Conte II, e a misure dall'impatto economico formidabile quali superbonus 110 per cento e Transizione 4.0. E a tal proposito, quel numeretto da solo stronca la fantasiosa narrazione meloniana sul superbonus". Lo affermano, in una nota, i parlamentari del Movimento cinque stelle delle commissioni Bilancio e Finanze di Camera e Senato. "Non c'è alcuno 'sfascio contabile', al contrario di quanto va dicendo da mesi la corale ammaestrata dei principali esponenti di centrodestra, molti dei quali ex rumorosi 'ultrà' della misura nella passata legislatura - proseguono gli esponenti del M5s -. Questo aggiornamento porta con sé anche una diminuzione più cospicua del rapporto debito/Pil, dato in calo di 14 punti dal 2020 al 2022 e quindi presumibilmente ancor più in picchiata nell'anno in corso. E lo stesso rapporto deficit/Pil è in costante discesa, tra l'altro in anni di sospensione del Patto di stabilità e crescita. Se c'è un grave pericolo per i conti pubblici, questo è rappresentato dal letterale crollo del ritmo di crescita della nostra economia, conseguenza diretta delle politiche restrittive e all'insegna dell'austerity di questo governo. Con Meloni a palazzo Chigi gli investimenti sono diventati un miraggio: è questa la vera tragedia contabile per l'Italia. Dal canto nostro, ci limitiamo a dire che il ritmo di crescita generato dalle politiche del Conte II è arrivato a toccare il +12 per cento del Pil nel biennio 2021-2022, mentre nel 2023 l'esecutivo sta riconsegnando il Paese a una crescita da 'zero virgola'. Meloni pertanto si faccia un favore: la smetta con gli alibi e con le polemiche strumentali, e lavori per invertire lo sconfortante trend della sua azione in materia economica degli ultimi dieci mesi".(Com)