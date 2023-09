Inflazione: Cisal, tassa occulta per lavoratori e pensionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Il protocollo sul trimestre anti-inflazione è positivo e diamo atto al ministro Urso della validità della sua iniziativa; al tempo stesso dobbiamo rilevare che non viene meno la necessità di sostenere le categorie a reddito fisso, come lavoratori e pensionati, che sono le più colpite dall’inflazione e dall’aumento dei mutui immobiliari". Lo afferma la Cisal, rappresentata dai segretari confederali, Fulvio Ferrazzano e Massimo Blasi, nel corso del tavolo sul contrasto all’inflazione in cui i dirigenti sindacali hanno ribadito "la necessità di rinnovare i contratti ormai scaduti da anni, con l’obiettivo di addivenire, in prospettiva, ad una detassazione totale dei salari accessori, procedendo analogamente verso una maggiore diffusione e valorizzazione delle forme di welfare". E ancora, "va alzato il limite dei fringe benefits pensando in particolare a buoni benzina, la cui erogazione non può limitarsi solo a chi è titolare della social card ma dovrebbe toccare anche a chi usa l’auto per motivi di lavoro e bisogna confermare e rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale, con l’obiettivo di sostenere i salari e creare nuova occupazione stabile". (Rin)