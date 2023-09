Roma: assessore Turismo, per trovare soluzione a truffe Colosseo serve collaborazione di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la questione dei biglietti truffa per il Colosseo "trovare una soluzione immediata al problema che affligge il monumento più importante di Roma e del mondo è un dovere al quale nessuno può sottrarsi". Lo afferma in una nota l'assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato. "Dispiace che oggi si sia persa un'occasione importante per discutere in maniera trasparente e pubblica con tutte le parti in causa su quali possano essere le soluzioni per evitare che i turisti siano costretti a pagare cinque volte il prezzo reale per visitare il monumento e per permettere a tutti i tour operator che rispettano le regole di tornare a lavorare in serenità - spiega -. Non vogliamo polemiche. Siamo pronti a collaborare. Peccato che la dottoressa Russo non abbia partecipato alla commissione e che non ci fosse un rappresentante della sovrintendenza statale del Parco Archeologico del Colosseo - sottolinea -. Nonostante tutte le categorie economiche e sociali fossero presenti e desiderose di trovare soluzioni concrete soprattutto alla luce dell'allarme lanciato dalla categoria. Sarebbero infatti moltissimi gli operatori turistici in affanno e a rischio fallimento, anche a causa dell'incertezza nella gestione del loro lavoro". (Com)