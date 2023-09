Libia: Derna, diverse sedi della banche commerciali trasferite nelle città vicine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Libia ha limitato il numero di filiali delle banche commerciali aperte a Derna e nelle altre città colpite dalle alluvioni causate dal ciclone sub-tropicale “Daniel” disponendo per la maggior parte di esse la sostituzione temporanea con altre filiali situate nei centri urbani vicini. Lo si apprende da un comunicato stampa della Banca centrale libica, diffuso via Facebook, secondo il quale la misura è tesa a facilitare la ripresa dei servizi bancari per i correntisti delle città colpite. Agli istituti bancari rimasti nelle città colpite, inoltre, viene ordinato di consentire i prelievi presso le filiali operative e di permettere ai lavoratori dipendenti di prelevare oltre le disponibilità fino alla ricezione dello stipendio. Intanto, la Banca centrale ha esortato le banche commerciali che hanno sedi nelle città colpite dalle alluvioni a tornare in funzione nelle prossime settimane.(Lit)