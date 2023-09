Università: Bernini, 67 mila posti letto pronti in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- In merito alle residenze universitarie "noi abbiamo continuato a lavorare" e prodotto" in due anni 8.500 posti letto". Lo ha detto Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca, a margine dell'evento riguardante la posa della prima pietra Parco dei Gasometri Area "Bovisa-Goccia”. "Abbiamo fatto un censimento di tutti gli immobili sfitti - ha aggiunto il ministro - e ne abbiamo trovati circa 500, abbiamo creato una cabina di regia e stiamo velocizzando la procedura". Ci sono "67 mila posti letto pronti per essere dati in gestione in tutta Italia" - ha concluso Bernini, specificando che "su Milano sono circa 11 mila". (Rem)