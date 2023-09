Università: Bernini, Politecnico di Milano eccellenza, difendiamo diritto allo studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investimento sul futuro, rigenerazione urbana, sostenibilità e innovazione ma anche "tanta inclusività". Lo dichiara Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca, a margine dell'evento riguardante la posa della prima pietra Parco dei Gasometri Area "Bovisa-Goccia”, riassumendo i lavori sul Polo universitario che sta nascendo. "Il politecnico di Milano è un'eccellenza, non siamo rankisti, ci fanno piacere ma le nostre dimensioni e la nostra storia sono difficilmente comparabili", ha aggiunto Bernini. "Oxford che è la prima nel ranking non è per tutte le tasche - ha chiarito infine il ministro dell'Università - qui abbiamo il diritto allo studio e lo difendiamo" (Rem)