Roma: De Santis (CR), onlus sociali escluse per il secondo anno da bando Festa Befana

20 luglio 2021

- Anche quest'anno, il secondo di fila, "nel bando della Festa della Befana non è stato previsto lo spazio che, per legge nazionale (D. Lgs. 460/1997, art. 10, comma 5), dovrebbe esser riservato alle onlus con fini sociali". Lo dichiara, in una nota il capogruppo capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis. "Una scelta inspiegabile dal momento che, in manifestazioni come quelle di piazza Navona, il 5 per cento degli spazi dovrebbe essere destinato a chi si impegna senza fini di lucro in progetti sociali di vario genere. Sarebbe importante che l'assessorato alle Attività Produttive di Roma Capitale renda noto il ragionamento alla base di questa scelta".(com)