Tunisia: pubblicato nella Gazzetta ufficiale decreto su ripartizione circoscrizioni elettorali

- È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica della Tunisia il decreto numero 590 per l'anno 2023, relativo alla divisione delle circoscrizioni elettorali che fissa il numero di seggi ad esse assegnati per l'elezione dei membri del Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti. Il documento fissa il numero dei consigli locali a 279, le circoscrizioni a 2.155 e quelle con meno di 5 delegazioni a 131 e stabilisce che un seggio in ogni consiglio sia assegnato a a una persona con disabilità.(Tut)