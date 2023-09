Lazio: consigliere Ladispoli Trani aderisce a Italia viva, Tidei-Nobili (Iv) "benvenuto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale di Ladispoli, Eugenio Trani, aderisce a Italia viva. "Siamo particolarmente lieti di dare il nostro benvenuto in Italia Viva a Eugenio Trani, consigliere comunale di Ladispoli e uomo di grande esperienza politica". Lo dichiarano in una nota, i consiglieri regionali del Lazio di Italia Viva Marietta Tidei e Luciano Nobili. "Con il suo arrivo il partito si arricchisce di una preziosa figura legata a doppio filo al territorio, sia per la sua attività politica che per quella a livello professionale. Siamo certi che le sue competenze saranno molto utili per Italia Viva grazie al suo radicamento sul territorio e gli auguriamo convintamente buon lavoro", concludono i consiglieri regionali. (Rer)