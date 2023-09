Repubblica Dominicana: autorità migratorio arrestano 118 haitiani senza permessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità migratorie della Repubblica Dominicana hanno effettuato giovedì un operativo nella zona montagnosa Loma de Blanco de Monseñor Nouel, chiusa con l'arresto di 118 haitiani. SI tratta, scrive "Diario Libre" citando fonti delle forze di sicurezza, di persone trovate senza la documentazione utile ad entrare nel Paese. Gli haitiani, di legge ancora, vengono ora inviati in un centro migratorio per il definitivo riconoscimento e il rimpatrio. L'annuncio giunge nel pieno di una crisi politica e diplomatica tra i due Paesi che si dividono l'isola caraibica Hispaniola. Una tensione nata a seguito della creazione, ad Haiti, di un canale sul fiume binazionale Masacre, e che ha spinto Santo Domingo a chiudere le frontiere "aeree, navali e terrestri" con il Paese vicino. Una decisione che verrà mantenuta fino a quando non si metterà fine alla costruzione del canale, ha detto il presidente dominicano, Luis Abinader, commentando in un discorso televisivo la più recente evoluzione della cosiddetta "crisi dell'acqua". (segue) (Mec)