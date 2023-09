Vaticano: Papa in volo verso la Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco è in volo verso Marsiglia per il suo 44mo Viaggio apostolico per la conclusione dei Rencontres Méditerranéennes. Questo pomeriggio a Casa Santa Marta, prima della sua partenza per Marsiglia, Papa Francesco ha salutato circa 20 donne ospitate nella casa Dono di Maria. Con loro erano presenti alcune Suore Missionarie della Carità, alla cui cura sono affidate. Giunto all'aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino, alle ore 14:45 – a bordo di un A320 neo/Ita airways – il Santo Padre è partito alla volta di Marsiglia. L'atterraggio all'aeroporto internazionale di Marsiglia è previsto per le ore 16:15. (Civ)