Nagorno-Karabakh: comunità armena, in corso negoziati per ritiro gruppi armati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti della comunità armena del Nagorno Karabakh hanno annunciato che stanno negoziando con l'Azerbaigian il ritiro delle loro truppe dalla regione. Secondo quanto si legge in una nota, "sono in corso negoziati con la parte azerbaigiana sotto gli auspici delle forze di pace russe per organizzare il processo di ritiro delle truppe e garantire il ritorno alle loro case dei cittadini sfollati a causa dell'aggressione militare". Le parti stanno discutendo anche "della procedura per l'ingresso e l'uscita dei cittadini" dal Nagorno-Karabakh, che è collegato all'Armenia da un'unica strada, il Corridoio Lachin. Ieri la rappresentanza della comunità armena della regione e della presidenza azerbaigiana ieri si sono incontrati a Yevlakh, in territorio azerbaigiano, per il primo round di colloqui in vista della piena "reintegrazione" della regione sotto la sovranità dell’Azerbaigian. La comunità armena presente nel Nagorno-Karabakh si è impegnata a deporre le armi nell'ambito di un accordo di cessate il fuoco mediato dalle forze di pace russe, che ha posto fine all’operazione lanciata all'inizio della settimana dall'esercito azerbaigiano. (Rum)