Speciale scuola: Abodi, educazione civica resta presidio principale contro discriminazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro ogni forma di discriminazione "resta inteso che l'eduzione civica nelle scuole, come stiamo effettivamente facendo dopo anni di abbandono culturale, debba essere il presidio principale che vale per ogni tipo di comportamento inadeguato del ragazzo, dell'uomo e del cittadino in senso generale". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nell'Aula del Senato rispondendo a interrogazione su un episodio di razzismo durante una telecronaca sportiva. (Rin)