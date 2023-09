Speciale scuola: Napoli, 15enne accoltellato a scuola, sospeso il compagno di classe responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato sospeso dal consiglio di classe, in via cautelativa, il ragazzino di 16 anni che ieri, nell’istituto scolastico Marie Curie di Ponticelli, ha ferito con un coltellino un compagno di classe. La sospensione è stata comunicata poco dopo che si è fatta chiarezza sull’accaduto. L’episodio è avvenuto intorno alle 11:30 durante l’ora di educazione fisica. La vittima, un 15enne, è stato ferito a una gamba: ha ricevuto alcuni punti di sutura all’ospedale del Mare, ne avrà per dieci giorni. Dopo le sollecitazioni della dirigente scolastica Valeria Pirone, l’aggressore si è fatto avanti anche se in un primo momento ha provato a ridimensionare l’accaduto parlando di una ferita accidentale: aveva detto di avere lanciato un oggetto quasi per gioco. Il 16enne responsabile dell’aggressione è stato denunciato dalla polizia per il reato di lesioni. (Ren)