Speciale scuola: un'ora di spettacolo di Giacomo Poretti al Gallio di Como per l'inizio dell'anno scolastico

21 luglio 2021

- Avevano promesso un inizio dell'anno con il sorriso al Collegio Gallio di Como e così è stato. Con un ospite di un tale livello, come Giacomo Poretti, comico, attore e sceneggiatore, componente del celebre trio comico "Aldo, Giovanni e Giacomo" del resto non c'era pericolo di annoiarsi. E dell'atmosfera insolita e magica si è subito reso conto anche il pubblico, quando nei saluti istituzionali l'assessore regionale all'Università, Alessandro Fermi ha scherzato con "Giacomino" su chi dei due avesse il naso più grosso. "Sono in una scuola che ha 440 anni, pensate che Aldo si è iscritto qui 40 anni fa e non ha ancora finito le medie" ha esordito l'attore. Personaggio e uomo a 360° ha poi spaziato dai racconti sul cinema e al teatro all'essere padre di un figlio di 17 anni, raccontando imperdibili aneddoti e tenendo le quasi cinquecento persone presenti incollate alla sedia. La cerimonia si è aperta con il benvenuto del Padre Rettore, Giovanni Benaglia e il saluto delle autorità. Oltre al già citato Fermi hanno preso parola monsignor Ivan Salvadori, vicario generale della Diocesi di Como che ha portato i saluti del vescovo e cardinale Oscar Cantoni fuori Diocesi per un precedente impegno. Quindi il prefetto di Como, Andrea Polichetti, Giuliana Castelnuovo sindaco di Albavilla in rappresentanza della Provincia di Como e Francesca Quagliarini assessore alle Politiche giovanili del Comune di Como ed ex allieva del Gallio. "Giacomo non si limita a farci ridere, ma attraverso il suo umorismo ci fa riflettere, gli spiriti illuminati, quelli che sanno leggere dentro, oltre alle apparenze, non solo ridono, ma sanno andare in profondità, cogliendo anche i messaggi nascosti" ha detto il Padre Rettore Benaglia introducendo l'ospite. In platea anche diversi cittadini che non hanno resistito al richiamo dell'evento e hanno approfittato dell'apertura del Collegio anche all'esterno come accade ormai da tre anni per tutte le manifestazioni. (Com)