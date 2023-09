Speciale scuola: delegato Città metropolitana Roma, videosorveglianza per l'Istituto agrario Sereni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- E' stata inaugurata all'Istituto Agrario "Emilio Sereni" la serra digitale idroponica. Una rivoluzione nel campo agricolo che consentirà una riduzione del consumo di suolo in assenza di metalli pesanti, per una coltivazione di ortaggi in serra che riduce dell'80 per cento il consumo di acqua. "L'Emilio Sereni si conferma ancora una volta tra le scuole più innovative e all'avanguardia dei nostri Istituti Superiori, per l'intraprendenza della Preside Patrizia Marini e per il lavoro di insegnanti e studenti". lo dichiara in una nota Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alle Scuole di Città metropolitana di Roma. Il sindaco Roberto Gualtieri "è intervenuto direttamente per garantire un finanziamento extra per l'acquisto di un sistema di video sorveglianza, dopo gli incresciosi episodi accaduti in questo fine settimana. Assieme al Dirigente scolastico e al personale della scuola, decideremo dove istallare le telecamere che serviranno a garantire maggiore sicurezza nei 60 ettari di spazi di cui la scuola beneficia. Oltre a questo, la Città metropolitana di Roma ha stanziato oltre 250 mila euro, per realizzare oltre mezzo chilometro di marciapiede che consentirà a tutti gli studenti del Sereni maggiore sicurezza per l'entrata e l'uscita dal plesso. Rimane l'appello al Governo, raccolto dal Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara presente all'evento, della necessità di ulteriori 170 milioni di euro di fondi Pnrr per mettere in sicurezza tutti gli Istituti superiori di nostra competenza, per completare il lavoro urgente di messa in sicurezza grave, per problemi statici, sismici e ottenimento di certificati di prevenzioni incendi" (Com)