Speciale scuola: Sironi (M5S) su approvazione governo centri sportivi scolastici, fondamentali per crescita

- "Sono pienamente soddisfatta che in sede di approvazione del disegno di legge che promuove lo sport nelle scuole, sia stato approvato il mio Ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di reperire tempestivamente le risorse necessarie alle reali esigenze delle scuole italiane finalizzate alla costituzione dei Centri sportivi scolastici". Lo dice la Senatrice de M5S Elena Sironi sul via libera al Senato del Ddl 403. "In Italia solo il 44 per cento delle scuole dispone di strutture idonee all'attività sportiva, mentre sei edifici scolastici su dieci, ovvero il 38,4 per cento dei plessi scolastici non sono dotati di un impianto per la pratica sportiva e questo costituisce un forte limite all'educazione dei nostri giovani. La formazione sportiva rappresenta infatti uno strumento insostituibile per l'apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di socializzazione e integrazione sociale", aggiunge Sironi. "Questo Governo, almeno per una volta, si è dimostrato lungimirante e capace di ascoltare la voce delle opposizioni nell'interesse delle future generazioni che in questo momento rappresenta", conclude Sironi. (Com)