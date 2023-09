Speciale scuola: Valditara, se scuola non fornisce preparazione adeguata ha assolto solo metà sua missione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I grandi valori che devono ispirare la scuola sono sostanzialmente due: la libertà dal condizionamento, la maturazione e la piena responsabilizzazione della persona, per una piena cittadinanza attiva, e il lavoro, che è un principio a cui la scuola deve sempre tendere e che deve essere fortemente rivalutato, perché una scuola che non serva a dare una preparazione capace di garantire un percorso professionale futuro pienamente realizzante ha assolto metà della sua missione. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, intervenendo al convegno "Non uno di meno - Formazione professionalizzante: un diritto di tutti". In questa direzione, ha spiegato il ministro, si è mosso con “l’inserimento nella scuola del docente tutor, che è l’esempio della personalizzazione della formazione”, e con “la riforma dell’istruzione tecnico professionale, che è un altro tassello fondamentale”. (Rin)