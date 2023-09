Speciale scuola: Roma, delegato Città metropolitana, inaugurata serra istituto Sereni dopo atti di violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata inaugurata dalla Città metropolitana di Roma una serra all'istituto agrario Emilio Sereni dove nella notte tra sabato e domenica scorsi un raid aveva causato la morte di due vitelli. "Abbiamo inaugurato la serra dell’istituto Emilio Sereni, dove abbiamo portato la nostra solidarietà in seguito agli ignobili atti di violenza dei giorni scorsi su alcuni capi di bestiame", scrive su Facebook il delegato alla Scuola della Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci. "Con l’occasione abbiamo voluto informare di positive novità la comunità scolastica circa finanziamenti straordinari richiesti direttamente dal sindaco Roberto Gualtieri per l’installazione di un impianto di videosorveglianza nell’istituto, che aumenterà la sicurezza e servirà da deterrente rispetto a atti vandalici o di violenza", aggiunge. "Inoltre - prosegue -, abbiamo portato anche a compimento un percorso, richiesto negli scorsi mesi, per lo stanziamento di 250 mila euro al fine di finanziare 500 metri di marciapiede che permetterà finalmente ai ragazzi che frequentano l’istituto di poter accedere dall’entrata di via Prenestina". (Com)