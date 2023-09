Nagorno-Karabakh: Pashinyan incontra inviato Ue per Caucaso meridionale Klaar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Armenia, Nikol Pashinyan, ha avuto oggi un incontro con il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia, Toivo Klaar. All'incontro è partecipato anche Vassilis Maragos, l'ambasciatore dell'Ue in Armenia. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Armenpress" sulla base di quanto riferito dall'ufficio stampa di Pashinyan. Le parti hanno discusso la cooperazione tra Erevan e Bruxelles, nonché l'attuale situazione nella regione del Nagorno-Karabakh e al confine tra Armenia ed Azerbaigian. I partecipanti all'incontro hanno sottolineato la necessità di garantire la sicurezza e i diritti del popolo del Nagorno-Karabakh. (Rum)