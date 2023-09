Torino: Guardia di finanza sequestra immobili, conti e auto per oltre 300 mila euro ad un imprenditore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di finanza di Torino ha sequestrato preventivamente immobili, conti correnti, auto di lusso e quote societarie per un valore di oltre 300 mila euro ad un imprenditore delle Valli di Lanzo ad esito delle indagini per frode fiscale. Il sistema fraudolento utilizzato dall’indagato si incentrava sull’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti riferibili a lavori concernenti la ristrutturazione di una struttura alberghiera e la sostituzione e messa in opera di una stazione sciistica delle Valli di Lanzo. (Rpi)