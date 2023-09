Francia-Regno Unito: Re Carlo III a Bordeaux per ultimo giorno della sua visita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re britannico Carlo III e la consorte Camilla sono oggi a Bordeaux per l'ultima tappa del viaggio in Francia iniziato tre giorni fa. Secondo il programma riportato dai media d'oltralpe, la coppia reale sarà accolta dal sindaco ambientalista Pierre Hurmic. Il primo cittadino e il sovrano pianteranno in segno dimostrativo un albero. In seguito, re Carlo III e Camilla faranno un giro a bordo della fregata Hms Iron Duke. Prima di rientrare nel Regno Unito è prevista un'escursione al castello Smith Haut Lafitte, dove c'è un vigneto di 87 ettari. (Frp)