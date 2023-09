Veneto: assessore Lavoro, sviluppo filiera formativa tecnologico-professionale è traino della crescita del Distretto del Mobile di Verona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo "della filiera formativa tecnologico-professionale è il traino della crescita delle imprese del Distretto del Mobile di Verona". Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, Istruzione e Formazione che ha incontrato il direttore del Distretto del Mobile di Verona, Nicolò Fazioni, e il presidente Alessandro Tosato per parlare dei percorsi formativi attivi nel settore. "Stiamo parlando – ha aggiunto l'assessore veneto - di una realtà formata 1.207 aziende, attive anche nei territori dei Padova e Rovigo, che insieme producono circa un miliardo di fatturato, grazie anche ad una quota rilevante di export verso 53 paesi di destinazione. Cifre che descrivono un distretto strategico, che nell'ultimo triennio ha registrato un trend positivo. Parliamo di un settore che sta crescendo e che, rispetto a qualche anno fa, dimostra volontà e capacità di inserire giovani". Regionalmente, tramite l'Its ReD Academy è stato avviato un percorso specifico: "È un corso di alta formazione, finanziato dalla Regione del Veneto, che si sta dimostrando un'ottima fucina di talenti garantendo ottimi risultati alle 63 aziende che sono partner dell'Its – ha illustrato Donazzan -. Insieme al Distretto, stiamo ragionando sul rafforzamento della filiera formativa, a partire dall'opportunità di istituire un percorso di formazione specifico nell'ambito delle scuole secondarie di secondo grado". "L'obiettivo condiviso tra la Regione del Veneto, nello specifico del mio assessorato e le imprese, è quello di formare giovani tecnici qualificati con specifiche competenze digitali – ha concluso -. Giovani che, una volta formati, siano in grado di lavorare con macchine in linea con la normativa 4.0, contribuendo ulteriormente allo sviluppo del settore dal punto di vista dell'innovazione". (Rev)