Speciale difesa: Egitto, il presidente Al Sisi discute della localizzazione dell'industria militare

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato il presidente del consiglio di amministrazione dell'Organizzazione araba per l'industrializzazione, il generale Mokhtar Abdel Latif. Lo riferisce una dichiarazione della presidenza egiziana. Durante l'incontro, le parti hanno passato in rassegna le attività, i piani ed i progetti dell'Autorità, considerata una delle più importanti società di produzione militare in Egitto. Abdel Latif ha informato Al Sisi sulla strategia di sviluppo dell'autorità, in particolare per quanto riguarda l'aumento delle capacità produttive e tecnologiche delle sue fabbriche, la modernizzazione delle linee di produzione in linea con la Quarta rivoluzione industriale, la formazione dei lavoratori all'uso di attrezzature moderne con elevata produttività e precisione, nonché l'interesse per la ricerca tecnica. Al Sisi ha anche discusso con Abdel Latif del rafforzamento della cooperazione con le aziende del settore privato locali e straniere. Il presidente egiziano ha diretto la continuazione degli sforzi in corso dell’Autorità in vari campi, per approfondire la produzione locale e trasferire e localizzare la tecnologia moderna in Egitto. (Cae)