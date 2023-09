Speciale difesa: Ucraina, Casa Bianca, Biden annuncerà un nuovo pacchetto di aiuti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncerà un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, in occasione del suo colloquio odierno con l’omologo di Kiev, Volodymyr Zelensky. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Dopo gli ultimi e brutali attacchi missilistici russi in diverse città, questo pacchetto consentirà all’Ucraina di rafforzare le proprie capacità in termini di difesa aerea, soprattutto in vista dell’inverno”, ha detto, aggiungendo che Mosca sfrutterà la stagione invernale per attaccare nuovamente le infrastrutture civili ucraine, deprivando i cittadini di elettricità e riscaldamento. (Was)