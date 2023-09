Casa: Sala, delusi da decreto legge del governo sugli affitti brevi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio riceveremo gli studenti fuori sede "e spiegheremo loro cosa stiamo facendo. Siamo un po’ delusi da quello che sembra essere deciso dal governo, perché ormai c’è un decreto legge sugli affitti brevi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe sala, a margine della presentazione della nuova maglia dell'olimpia basket a Palazzo Marino. "A New York - ha spiegato - puoi affittare il tuo appartamento solo se ci vivi e nei tempi liberi lo affitti. Qui siamo esattamente al contrario. Ci sarà una via di mezzo, ma evidentemente, non c’è la volontà di identificarlo. A Milano abbiamo, a oggi, circa 23 mila appartamenti in affitto breve. Se gli appartamenti, in generale in affitto sono intorno ai centomila è una percentuale che non esiste". "Realtà liberiste come quella americana - ha concluso - hanno la forza di imporre dei vincoli, quindi non credo che sia irrituale e scorretta la nostra richiesta di una regolamentazione che vada a tutelare gli affitti a lungo termine". (Rem)