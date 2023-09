Ue: Tajani, importante trovare partner con cui dialogare su Patto stabilità e politica industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Patto di stabilità e crescita l’Italia può sicuramente lavorare con la Francia. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo alla presentazione del volume “Catene di fornitura tra nuova globalizzazione e autonomia strategica” del Centro studi di Confindustria. “La Germania ha tre partiti al governo che non sempre sono sulla stessa posizione”, ha evidenziato Tajani in merito al dialogo sulla politica industriale, citando tra i Paesi con cui si può dialogare anche Romania e Bulgaria, “dove c’è una nostra presenza”, così come eventualmente Polonia e Slovacchia. "La Spagna può essere un interlocutore", ma dipenderà dal nuovo governo, ha aggiunto. (Res)