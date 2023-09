Governo: Ugl, prioritario taglio cuneo fiscale, ci sarà un confronto su inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario" Paolo Capone

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- Durante l’incontro "il governo ha dato alcune indicazioni sulle loro priorità e poi ha ascoltato le organizzazionii sindacali sul tema del sostegno al reddito per sostenere la capacità di spesa delle famiglie. Tra gli interventi necessari abbiamo: il taglio del nucleo fiscale, intervento anche sulla detassazione sui benefit e redditività di stipendi”. Lo ha dichiarato il segretario generale dell’Unione generale del Lavoro (Ugl), Francesco Paolo Capone, al termine del tavolo convocato dal governo a palazzo Chigi su inflazione e caro prezzi. “Poi c’è il tema dell’inflazione, quindi come sanare eventuali attività inflattive naturali e quelle speculative, si costituirà anche un luogo di confronto dove verranno chiamate anche le organizzazioni sindacali sia su base regionale che su base locale, che contribuirà a monitorare l’andamento dei prezzi e fungere da campanello di allarme su eventuali problemi. Molto dipende dagli indirizzi della Finanziaria - ha aggiunto -, gli interventi diretti saranno pochi e limitati. Le promesse e proposte ci sono e ci stiamo incamminando verso un percorso positivo che riteniamo possa portare risultati positivi sia per i lavoratori che per i pensionati" ha concluso.(Rin)