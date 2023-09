Università: tende degli studenti a Roma davanti al Pantheon contro caro affitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti universitari protestano davanti al Pantheon contro il caro affitti e per il diritto allo studio. Due tende sono state posizionate dall'organizzazione studentesca Cambiare rotta in piazza della Rotonda, nel centro della Capitale. Alcuni studenti reggono uno striscione che porta la scritta, “Stanchi di attendere, soldi a casa, studio e reddito, non alla guerra”, mentre altri prendono la parola al microfono per spiegare le ragioni della protesta. Si presenta così il presidio dell’organizzazione studentesca di sinistra. “Siamo qui perché, come abbiamo fatto la scorsa primavera, ci stiamo mobilitando contro il caro affitti e il caro studi, e per gli studentati pubblici”, ha detto Alice, tra le organizzatrici del presidio. “Dopo il vertice di qualche giorno fa a Palazzo Chigi - ha aggiunto - il ministro Bernini ha detto che, con l’approvazione della terza e quarta rata del Pnrr, quei fondi devono essere investiti anche per contrastare il caro studi e il caro affitti. Non devono essere solo belle parole, non ci crediamo, e per questo ci siamo mobilitati già a partire dal 14 settembre, quando siamo andati sotto Disco Lazio”, l'ente regionale che gestisce le case per studenti e in generale tutela il diritto allo studio universitario. (segue) (Rer)