Università: tende degli studenti a Roma davanti al Pantheon contro caro affitti (2)

- “Bernini ha anche dichiarato - ha aggiunto Alice - che ci sono già 7500 posti alloggio pronti e occupati da studenti. Nel caso degli studentati pubblici, i posti sono stati inaugurati e mai occupati, come nel caso dello studentato dell’Università Roma III Valco di San Paolo. Altri sono privati di lusso, con un costo mensile di minimo di 600 euro a un massimo di 1200 euro, per noi cifra assurda e ridicola. È fondamentale portare avanti la lotta, unico modo con cui abbiamo ottenuto delle risposte. Dal 25 settembre, a Roma e in altri atenei italiano saremo nelle tende per portare avanti la protesta”, ha concluso la studentessa di Cambiare rotta. (Rer)