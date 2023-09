Energia: Emirati, presidenza Cop28 pubblica bando per transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza emiratina di Cop28 ha lanciato un bando per la “Energy Transition Changemakers Initiative”. Il bando, aperto a aziende private di ogni dimensione, mira a individuare soluzioni innovative per la transizione energetica, che saranno presentate in occasione della conferenza sul clima il prossimo 5 dicembre. Sul proprio sito internet, la Farnesina indica che i settori oggetto del bando sono: Renewables, Renewables Integration, and Clean power; Energy Efficiency; Low-Carbon Hydrogen; Heavy Emitting Sectors. Le aziende interessate possono presentare la propria candidatura entro il 9 ottobre attraverso il sito Cop28 UAE | Energy transition-changemakers, dove è possibile reperire tutte le informazioni sull’iniziativa. (Res)