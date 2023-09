Torino: conclusa la due giorni dell'Energy Center dedicata al Constructal Law

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa oggi nella sala conferenze dell’Energy Center del Politecnico di Torino la dodicesima edizione della Constructal Law Conference dal titolo 'Freedom, design and evolution'. Due giornate di incontri a cui hanno preso parte ospiti da tutto il mondo grazie a un programma per dialogare sulla teoria della Constructal Law e sulle sue applicazioni alle scienze ingegneristiche, fisiche, biomediche, ambientali, sociali, economiche, chimiche, oltre che sulla sua estensione al mondo dell’arte e della creatività. "La Constructal Law Conference ha rappresentato una molteplice opportunità per il Politecnico – ha affermato il professor Umberto Lucia del Denerg che ha organizzato l'evento - (segue) (Rpi)