Romania: Consiglio investitori esteri, nuovo pacchetto di misure fiscali avrà conseguenze negative

- Il Consiglio degli investitori esteri (Fic) lancia l'allarme sulle recenti proposte di modifiche fiscali, che non solo modificano sostanzialmente la legislazione vigente e introducono una serie di nuove tasse o aumenti, ma annullano anche il principio fondamentale del Codice che concede un periodo di 6 mesi necessari per adeguare le imprese alle nuove regole. Secondo un comunicato stampa dell'organizzazione, per molte delle nuove misure fiscali è impossibile stimarne accuratamente l'impatto e, considerata la situazione precaria del bilancio e dell'economia, è importante che la scelta delle misure venga fatta solo in base alla capacità di stimarne l'impatto. "In assenza di grandi cambiamenti nella gestione delle finanze pubbliche, di riduzione delle spese nell'amministrazione dei servizi pubblici, di miglioramento della riscossione, di garanzia dell'equità fiscale e di riduzione delle zone grigie, la sostenibilità del bilancio statale rimane fragile", sostengono i rappresentanti della Fic. Allo stesso tempo, "la tassazione sproporzionata dei grandi contribuenti mette a rischio la capacità di ripresa dell'economia, con il rischio che alcune imprese non possano più continuare la loro attività nel nostro Paese perché perderanno la loro redditività o migreranno alcune attività verso altri Stati dell'Ue". "La competitività della Romania rispetto ad altri Stati potrebbe essere messa a repentaglio da tale tassazione sul fatturato, pratica che è quasi inesistente nei Paesi sviluppati. Inoltre, la tassazione del volume d'affari può produrre distorsioni della concorrenza anche sul mercato interno, favorendo le imprese già presenti su un mercato, rispetto alle imprese di nuova creazione, e crea condizioni di concorrenza ineguale tra produttori competitivi di beni simili", avverte la Fic. (Rob)