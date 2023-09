Sardegna: Comune di Sassari aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il Comune di Sassari, in collaborazione con la Direzione regionale Musei della Sardegna, aderisce con due eventi alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days, GEP), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, che si terrà in tutta Italia sabato 23 e domenica 24 settembre. Nelle due giornate visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura italiani sul tema: “Patrimonio InVita”. Il Comune di Sassari propone due eventi gratuiti nella serata di domani, sabato 23 settembre. L’evento “Il Palazzo di Città e la discesa dei Candelieri”, in programma a Palazzo di Città (corso Vittorio Emanuele II, 35), prevede due visite guidate su prenotazione per un massimo di 20 partecipanti per gruppo, della durata di un’ora - una alle 17 e una alle 18. I visitatori potranno visitare gli ambienti storici del Palazzo di Città, sede del Comune di Sassari dal XIII secolo fino al 1856 e dal 1830 spazio teatrale. Il palazzo ancora oggi diviene punto nodale durante la principale festa religiosa cittadina: la discesa dei Candelieri. Qui si svolge infatti il brindisi a "zent’anni" e proprio dal palazzo il sindaco e il Consiglio comunale escono per seguire in corteo i Candelieri. (segue) (Rsc)