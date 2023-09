Sardegna: Comune di Sassari aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’area archeologica di Monte d’Accoddi dalle 17.30 alle 19.30 si terrà la visita guidata tematica “Insieme a Monte d’Accoddi, per rivivere religiosità e lavoro quotidiano di una comunità preistorica”, su prenotazione per un massimo di 70 partecipanti. La trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale, materiale e immateriale, è una delle missioni fondamentali dell’Unesco. In sintonia con questi principi si propone un evento che, attraverso la narrazione dei modi di vivere di una comunità preistorica, possa trasmettere ai visitatori la percezione che, nel luogo dove si è a lungo vissuto, lavorato, adorato le divinità e sepolto i defunti, siano ancora leggibili i segni che tale comunità ha lasciato. Il Santuario di Monte d’Accoddi è sicuramente un sito emblematico perché rappresenta, nel più ampio paesaggio culturale, un contesto ideale per far comprendere il valore dell’eredità del passato alle comunità attuali, non solo attraverso le testimonianze materiali. Infatti il valore di patrimonio immateriale, ovvero la trasmissione di pratiche rituali o legate al lavoro quotidiano, può essere raccontato anche attraverso i reperti che affiorano ancora oggi in superficie. La partecipazione è gratuita. (Rsc)