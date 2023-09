Migranti: l’Egitto chiede all’Unione Europea più soldi per contenere i flussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto del presidente Abdel Fattah al Sisi vuole aiuti finanziari dall’Unione Europea per far fronte all’afflusso di migranti che hanno raggiunto il Paese delle piramidi. La richiesta è stata presentata dal ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, alla commissaria europea per gli Affari migratori, Ylva Johansson, a margine della 78esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Shoukry “ha chiesto di aumentare il volume degli aiuti finanziari all'Egitto per far fronte agli oneri aggiuntivi derivanti dai crescenti afflussi di migranti nel Paese e migliorare la capacità di accoglienza dell'Egitto al fine di ridurre significativamente il flusso di immigrazione irregolare attraverso il Paese”, riferisce una nota del ministero degli Esteri egiziano. Stando ai dati forniti dalle autorità del Cairo, l'Egitto ospita quasi 310 mila sudanesi da quando gli scontri tra le Forze armate sudanesi (Fas) e le Forze di supporto rapido (Fsr) sono scoppiati a Khartum lo scorso mese di aprile. Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), l’Egitto ospitava complessivamente 9 milioni di migranti e rifugiati all’agosto del 2022. (segue) (Cae)