Migranti: l’Egitto chiede all’Unione Europea più soldi per contenere i flussi (2)

- Il dossier riguarda a ben vedere anche l’Italia. Con 20 mila arrivi nel 2022, infatti, gli egiziani sono risultati al primo posto nella classifica delle nazionalità dichiarate dai migranti sbarcati via mare sulle coste italiane l’anno scorso. Numeri che sembrano essersi ridotti nel 2023, con 8.427 egiziani sbarcati in Italia al 21 settembre, secondo i dati del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Viminale. Eppure, nessuna imbarcazione con a bordo migranti irregolari lascia le coste dell’Egitto dal settembre 2016. Come è possibile che arrivino così tanti egiziani? Semplicemente, i migranti salpano dalla vicina Libia tramite la cosiddetta rotta libica “orientale”, che da Bengasi e Tobruk lambisce le acque greche e assume via via maggiore rilevanza nei flussi migratori verso l’Italia. E tra le vittime delle recenti devastazioni causate dal ciclone sub-tropicale “Daniel” in Cirenaica ci sono almeno 145 egiziani, 124 sudanesi, 46 siriani e 18 palestinesi, forse migranti in attesa di compiere la traversata del Mediterraneo. (segue) (Cae)