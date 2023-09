Migranti: l’Egitto chiede all’Unione Europea più soldi per contenere i flussi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno delle possibili soluzioni, secondo l’Egitto, è quello di incentivare le migrazioni regolari verso l’Europa. Non a caso il presidente Al Sisi, che salvo sorprese dovrebbe essere rieletto nel 2024 per altri sei anni, ha proposto di organizzare “una migrazione legale e condizionata” verso i Paesi con carenza di nascite. "Per la Serbia, che soffre del problema della mancanza di nascite, regolamentare la migrazione può essere una grande opportunità. I migranti possono rappresentare manodopera per l’economia di questi Paesi. La migrazione legale è una soluzione per affrontare la carenza di manodopera in qualsiasi Paese attraverso il coordinamento tra le parti e l’individuazione di periodi specifici”, ha dichiarato Al Sisi durante una sessione di dialogo nell’ambito della Conferenza mondiale sulla popolazione, la salute e lo sviluppo, temuta al Cairo i primi di settembre. (segue) (Cae)