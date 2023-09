Speciale difesa: Ucraina, Biden promette 325 milioni di dollari di nuovi aiuti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha promesso ieri al suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, ulteriori aiuti militari per un importo complessivo pari a 325 milioni di dollari. Biden ha assunto l'impegno durante l'incontro con Zelensky all'Ufficio ovale della Casa Bianca, durante il quale il presidente ucraino ha espresso gratitudine per l'aiuto sinora fornito dagli Stati Uniti "per difendere i bambini ucraini, le nostre famiglie, le nostre case, la libertà e la democrazia nel mondo". Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha spiegato che il nuovo pacchetto di aiuti militari servirà soprattutto a rafforzare le difese aeree dell'Ucraina in visita "di quello che si preannuncia un inverno difficile, all'insegna di rinnovati attacchi russi contro le infrastrutture critiche dell'Ucraina per provare a privare persone innocenti di necessità come il riscaldamento e l'elettricità". Il dipartimento della Difesa ha precisato che gli aiuti includeranno anche nuove munizioni per i sistemi lanciarazzi multipli Himars e per sistemi di difesa anti-droni. Al termine dell'incontro di ieri Biden ha annunciato che il primo lotto di carri armati Abrams statunitensi verrà consegnato all'Ucraina la prossima settimana. (Was)