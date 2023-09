Speciale difesa: Ucraina, Zelensky visita a sorpresa il Canada, Trudeau promette "sostegno incondizionato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha proseguito il suo viaggio in Nord America in occasione della 78ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con una visita a sorpresa in Canada, Paese che ospita una significativa diaspora ucraina e che ha sostenuto Kiev sin dall'inizio dell'invasione russa. Zelensky è atterrato ieri sera a Ottawa proveniente dagli Stati Uniti, ed è stato accolto dal primo ministro canadese, Justin Trudeau, che ha ribadito il "sostegno incondizionato" del Canada all'Ucraina. Il presidente ucraino, accompagnato dal ministro della Difesa Rustem Umerov, ha in programma per oggi un incontro con la governatrice generale del Canada, Mary Simon, e un discorso al Parlamento canadese. Nel pomeriggio Zelensky volerà a Toronto, dove assieme a Trudeau incontrerà dirigenti aziendali e membri della comunità ucraina in Canada. Il Paese ospita la seconda più grande diaspora ucraina al mondo dopo la Russia, con circa 1,4 milioni di persone di origine ucraina sul suo territorio. Quella iniziata ieri è la prima visita ufficiale del presidente ucraino su suolo canadese dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022. A marzo Zelensky si era rivolto ai parlamentari canadesi in videoconferenza. (Was)