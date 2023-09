Speciale difesa: media, palestinese morto in scontro con militari israeliani a ovest di Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un palestinese è morto a causa delle ferite riportate in uno scontro con le Forze di difesa israeliane (Idf) nel villaggio di Kafr Dan, a ovest di Jenin, in Cisgiordania. Lo ha riferito il ministero della Sanità dell’Autorità nazionale palestinese (Anp). La vittima, Abdullah Imad Abu al Hassan, era stata colpita da un proiettile al ventre durante gli scontri scoppiati a Kafr Dan, dove le Idf stavano conducendo un’operazione di sicurezza. Un’operazione analoga a quella lanciata ieri sera dai militari israeliani a Nablus, in Cisgiordania, per arrestare un ricercato, Khaled Tubilah. Anche a Nablus, gruppi di giovani palestinesi hanno tentato di opporsi all’incursione delle Idf e negli scontri almeno sei di loro sono rimasti feriti da colpi d’arma da fuoco e da prioettili di gomma, mentre circa 130 hanno accusato sintomi da soffocamento, a causa dei lacrimogeni utilizzati dai militari israeliani per disperderli. Le Idf hanno concentrato le operazioni nel quartiere di Rafidia, circondando un edificio in attesa di rinforzi. (Res)