Speciale difesa: Iraq, Erbil, premier Barzani riceve comandante coalizione internazionale

- Il primo minsitro del Governo regionale del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, ha incontrato, ieri, a Erbil, il generale maggiore Joel Vowell, comandante della Task force congiunta per l’operazione Inherent Resolve, e la delegazione al suo seguito. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, citando un comunicato diramato dal governo di Erbil. Durante l’incontro, i due hanno discusso dei recenti sviluppi della situazione nella regione e delle riforme previste per il ministero dei Peshmerga (il ministero della Difesa della Regione autonoma del Kurdistan iracheno). A proposito di queste ultime, Barzani ha sottolineato la necessità di accelerare il processo di unificazione e ristrutturazione del corpo dei peshmerga. Successivamente, Barzani e Vowell hanno parlato della situazione in Siria, in particolare nel governatorato di Deir ez Zor e nelle aree nord-orientali del Paese, sulla quale entrambi hanno convenuto sulla “necessità di preservare la sicurezza, la pace sociale e la coesistenza pacifica tra curdi, arabi e le altre componenti” della popolazione, sottolineando l’importanza di non abbassare la guardia per scongiurare un’eventuale nuova espansione dell’organizzazione terroristica dello Stato islamico. (Res)