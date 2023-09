Imprese: Urso, la riqualificazione delle competenze è la leva strategica della crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La riqualificazione delle competenze è la leva strategica della crescita”. Lo ha detto Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in un messaggio al convegno “Capitale umano e strategie nelle imprese familiari”. Urso ha spiegato che il tema della riqualificazione è “percepito più diffusamente dalle imprese del Nord e da quelle guidate da donne e giovani”. Urso detto di essere stato colpito dal fatto che “quando il manager è di famiglia la propensione a investire nella duplice transizione è significativamente più bassa” e ha aggiunto che “il Ministero per invertire questa tendenza ha messo a disposizione delle imprese i voucher per l’innovazione per sostenere i processi di innovazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese”. (Rin)