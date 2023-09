Nigeria: giornalista d'inchiesta trovato morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un noto giornalista radiofonico nigeriano, Hamisu Danjibga, è stato trovato morto nello stato nordoccidentale di Zamfara tre giorni dopo essere stato dichiarato disperso. Lo riferiscono i media locali, ricordando che Danjibga ha lavorato per molti anni con "Voice of Nigeria", dove ha pubblicato ampiamente sui temi legati alla diffusa insicurezza nello stato di Zamfara. È stato dichiarato scomparso lunedì mattina prima che il suo corpo fosse ritrovato in una fossa dietro casa sua. In un comunicato la testata Voice of Nigeria ha affermato che il giornalista è stato rapito da "terroristi", descrivendo la sua morte come un omicidio. L'Unione nigeriana dei giornalisti e altre organizzazioni di stampa hanno condannato la presunta uccisione di Danjibga. (Res)