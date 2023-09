Lazio: Zuccalà (M5s), no a trasformazione cantine in abitazioni, nostra opposizione sarà dura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come già fatto in Regione Lombardia, anche nel Lazio "la destra vuole presentare una proposta di legge per rendere più semplice la trasformazione di cantine e sottoscala in abitazioni. Perché? Per lasciare il campo libero al business dei costruttori che potranno in questo modo fare profitto sulla pelle di chi ha bisogno di una casa". Lo dichiara in una nota il capogruppo M5s alla Regione Lazio, Adriano Zuccalà. "Ieri in commissione siamo riusciti a far ritirare le tre proposte presentate da tre diversi Gruppi della maggioranza, ma ne arriverà un'altra e la nostra opposizione sarà dura. Non possiamo permettere che anche la nostra regione diventi terreno fertile per le speculazioni edilizie, senza nessuna attenzione alla sicurezza delle persone, alla vivibilità dei quartieri e all'implementazione dei servizi primari", conclude.(Com)